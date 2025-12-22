Олег Гончар

Британський надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) в ефірі YouTube-каналу Seconds Out відповів на питання, чи може Джейк Пол (12-1, 7 КО) стати чемпіоном світу після бою з Джошуа.

Чісора вважає, що Пол не зможе виграти титул чесним шляхом. Він заявив, що чемпіонський пояс можна просто купити: достатньо звернутися до WBC чи інших організацій, і вони звільнять місце для нього.

«Ти можеш купити його. Ти скажеш WBC й усім цим хлопцям, що хочеш виграти. Вони звільнять місце». Дерек Чісора

Раніше Пол програв Джошуа, але продовжує кар’єру в боксі попри подвійний перелом щелепи.