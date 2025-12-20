«Подвійний перелом щелепи». Пол показав фото травми після поєдинку з Джошуа
У відеоблогера і боксера серйозні проблеми зі здоров'ям
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Американський боксер та відеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 КО) опублікував у соцмережах фото травмованої щелепи після поєдинку з колишнім чемпіоном світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).
Як повідомив сам Пол, у нього зафіксовано подвійний перелом щелепи.
Подвійний перелом щелепи. Дайте мені Канело через 10 днів.
