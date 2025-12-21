Промоутер Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) Едді Хірн висловився про поєдинок підопічного з Джейком Полом. Функціонера цитує fightnews.info:

Гарний бій. Послухайте, повагу до Джейка Пола. На ринзі він був жорстким хлопцем. Звичайно, він багато рухався, чим ускладнив завдання для Джошуа. AJ довго не виходив на ринг, він був трохи іржавий. Йому потрібен час, щоб взяти його тепленьким, але я вражений Джейком. Зрештою, він тримав удари, після яких багато хто опинився б у глухому нокауті, особливо наприкінці бою.

Пол робив те, що йому потрібно було зробити, щоб вижити. У нього це вийшло. Дуже важко не виходити на ринг 14 місяців і бути гострим, як бритва, із хлопцем, який так бігає. Так, можливо, бій продовжився на 2-3 раунди більше, ніж очікувалося, але віддаю належне Джейку Полу. Він був набагато жорсткішим, ніж я думав. Він витримав набагато більше ударів, ніж я очікував.