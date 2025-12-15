«Скидання ваги позбавило його сили удару»: Джейк Пол — про Джошуа
Відеоблогер впевнений, що зможе перемогти британця завдяки техніці
8 хвилин тому
Боксер і відеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) впевнений, що скидання ваги Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) перед їхнім боєм у хевівейті може обернутися проблемами для британця.
Пол заявив, що це позбавило Джошуа одного з його головних козирів у рингу — потужності удару.
Я не згоден із його рішенням. Він втратив своє найкраще якісне досягнення у бою проти мене — силу удару. Ми бачили його трохи легшим, і тоді його удари були менш потужними.
Американець підкреслив, що для нього вага суперника не матиме вирішального значення.
Для мене вагу неважлива, вона не вплине на результат бою. Перемогу принесуть навички, і я вважаю, що мої навички кращі за його.
Боксер також порівняв майбутній поєдинок із боєм Джошуа проти Олександра Усика, очікуючи подібну тактичну картину.
Джошуа і Пол обмінялися різдвяними «подарунками»: жарти і провокації перед боєм.
Поділитись