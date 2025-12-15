Денис Сєдашов

Боксер і відеоблогер Джейк Пол (12-1, 7 KO) впевнений, що скидання ваги Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) перед їхнім боєм у хевівейті може обернутися проблемами для британця.

Пол заявив, що це позбавило Джошуа одного з його головних козирів у рингу — потужності удару.

Я не згоден із його рішенням. Він втратив своє найкраще якісне досягнення у бою проти мене — силу удару. Ми бачили його трохи легшим, і тоді його удари були менш потужними. Джейк Пол

Американець підкреслив, що для нього вага суперника не матиме вирішального значення.

Для мене вагу неважлива, вона не вплине на результат бою. Перемогу принесуть навички, і я вважаю, що мої навички кращі за його. Джейк Пол

Боксер також порівняв майбутній поєдинок із боєм Джошуа проти Олександра Усика, очікуючи подібну тактичну картину.

