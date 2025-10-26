Чісора проти Вайта: бій підтверджено на 13 грудня
Промоутер Френк Воррен оголосив поєдинок у Манчестері
близько 1 години тому
Промоутер Френк Воррен офіційно підтвердив бій між британськими надважковаговиками Дереком Чісорою (36-13, 23 КО) та Ділліаном Вайтом (31-4, 21 КО).
Поєдинок відбудеться 13 грудня в Манчестері та стане головною подією вечора боксу Queensberry.
Воррен підкреслив, що дивізіон надважкої ваги переживає гарячий період.
«За останні два-три роки ми бачили неймовірні бої. Зараз ми в точці, коли ці протистояння справді відбуваються».
Воррен зазначив, що угода між Чісорою та Вайтом досягнута, залишилося лише владнати дрібні деталі.
Цей бій стане третім між боксерами: у 2016 році Вайт переміг Чісору одностайним рішенням суддів, а в 2018-му Ділліан нокаутував Дерека.
Нагадаємо, Чісора назвав обох надважковаговиків, які можуть побити Усика.