Френк Воррен, промоутер британського боксера надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), для Box Nation прокоментував слова абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) про те, що той не битиметься з його клієнтом.

«Мозес зараз №1 у двох організаціях. І якщо вони призначать цей бій, Усику доведеться про це серйозно задуматися.

Якщо все піде за планом – Мозес продовжить перемагати й залишиться на своїй позиції, – тоді Усик буде змушений або битися з ним, або звільнити пояс.

Усе, що від нього вимагали – він робив. Олександр – чудовий боєць, у нього чотири пояси. Він зробить так, як вважатиме за потрібне, правда ж? Удачі йому».