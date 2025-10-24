Воррен розповів, при якому рокзладі Усик може звільнити один зі своїх поясів
Багато чого буде залежати від кривдника Вайта?
12 хвилин тому
Френк Воррен, промоутер британського боксера надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), для Box Nation прокоментував слова абсолютного чемпіона світу у хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО) про те, що той не битиметься з його клієнтом.
«Мозес зараз №1 у двох організаціях. І якщо вони призначать цей бій, Усику доведеться про це серйозно задуматися.
Якщо все піде за планом – Мозес продовжить перемагати й залишиться на своїй позиції, – тоді Усик буде змушений або битися з ним, або звільнити пояс.
Усе, що від нього вимагали – він робив. Олександр – чудовий боєць, у нього чотири пояси. Він зробить так, як вважатиме за потрібне, правда ж? Удачі йому».
Усик востаннє виходив на ринг у липні, достроково вигравши у Даніеля Дюбуа.
Раніше Воррен закликав організації санкціонувати обов'язкові захисти для Усика.
Матеріали по темі
«Провів вісім тижнів в Українки». Британський хевівейтер – про спаринги з Усиком
близько 11 годин тому