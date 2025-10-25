Володимир Кириченко

Френк Воррен, промоутер британського боксера надважкого дивізіону Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), для The Ariel Helwani Show прокоментував слова абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) про те, що той не битиметься з його підопічним.

Що ви думаєте про коментарі Усика щодо того, що він не буде битися з Ітаумою, що він не зацікавлений?

«Я думаю, що для Мозеса досить приємно, що він це сказав. Я сидів поруч з ним, здається, на принаймні одному чи двох боях Мозеса, і я бачу, що він дуже вражений, як і більшість людей.

Мозес – молодий хлопець. Він непереможений як аматор, хоча й виступав лише на юніорському рівні. Але він виграв чемпіонат Європи, нокаутувавши всіх. На чемпіонаті світу серед юніорів тих, кого не нокаутував, все одно поклав на підлогу. Він непереможений як професіонал. Знаєте, для 20-річного хлопця це трохи подвиг.

Треба врахувати вік, в якому більшість надважковаговиків стають професіоналами – Ентоні Джошуа став професіоналом в 24 роки, маючи за плечима досвід виступів на чемпіонатах світу та золоту медаль Олімпійських ігор. Хороші судді в цій справі, яких я поважаю, дуже високо його (Ітауму) оцінюють.

Але нам ще є на що подивитися. Чи володіє Мозес повним комплектом навичок – він, на щастя, ще не отримував сильних ударів по підборіддю. Він не пропускав сильних ударів. Та я вірю, що він має все, що треба».

Повідомлялося, що Ітаума наступний бій має провести 13 грудня в Манчестері, в карді з боєм Дерека Чісори, але зʼявилася інформація, що цей бій можуть посунути на 7 лютого.

