Екссуперник Олександра Усика (24-0, 15 KO) Дерек Чісора (36-13, 23 KO) назвав двох представників хевівейту, які можуть нав’язати українцю проблеми. Британського гейткіпера цитує vringe.com:

Я не бачу нікого, хто може побити Усика, окрім себе і Кабаєла… Я мушу похвалитися, так. Я вважаю, є лише два бійці, які насправді можуть побити Олександра.

Я виграв бій проти Усика (у 2020 році), вони просто не віддали його мені. Я вигравав, я відправив його на настил, а вони не відрахували (нокдаун). Ось візьміть і перегляньте бій!