Чісора відповів, чому відмовився від поєдинку з Вайтом
Дерек заявив, що повернеться на ринг у 2026 році
близько 2 годин тому
Фото: Matchroom
Надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 KO) висловився про зрив поєдинку з Ділліаном Вайтом (31-4, 21 KO). Британця цитує fightnews.info:
Ми не підписали контракту. Він був такий собі, тому я його порвав. Я маю намір повернутися наступного року у Великій Британії.
Чісора раніше розповів, що може дати Ентоні Джошуа перебування у таборі Олександра Усика.
