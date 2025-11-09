Американський суперважковаговик Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 КО) поділився подробицями зірваного поєдинку з Дереком Чісорою (36-13, 23 KO).

В інтерв’ю Seconds Out він розповів, що контракт на бій був підписаний, однак поєдинок так і не відбувся.

Я трохи розчарований у Чісорі. Ми підписали угоду, але виникли проблеми з VADA. Взагалі, це типова історія для боксу — особливо, коли йдеться про мене. Промоутери знають, що я можу продавати квитки, використовують моє ім’я на афішах, продають кілька тисяч білетів, а потім раптом прибирають мене з карду, посилаючись на якісь нюанси в контракті.

Чісора був готовий, він дзвонив мені кілька разів. Усе йшло нормально, поки я не почув про бої Ділліана Вайта й Джермейна Франкліна. Не знаю, що сталося — Чісора не з тих, хто ухиляється. Можливо, хтось втрутився і зірвав домовленість. У США є люди, які ведуть переговори від мого імені, і, схоже, вони могли все зіпсувати.