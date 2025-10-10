Чісора визначив трьох суперників для свого ювілейного 50-го бою
Поєдинок відбудеться 13 грудня в Манчестері
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) готується до свого 50-го поєдинку у професійному ринзі.
Колишній дворазовий претендент на титул чемпіона світу у соціальній мережі вирішив самостійно визначити потенційних суперників для свого ювілейного бою.
Деонтей Вайлдер, Ділліан Вайт або Джаррелл Міллер.
