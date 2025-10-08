Сергій Стаднюк

Юнацька збірна України U-18 розпочала виступи на міжнародному турнірі в Хорватії, що проходить у містечку Пореч, де в стартовому матчі зустрілася з господарями змагань. Початок гри був обнадійливим для «синьо-жовтих». Уже на 13-й хвилині Іван Андрейко міг відкрити рахунок, але, опинившись сам на сам із воротарем, не зумів його переграти. Натомість суперник скористався першою ж помилкою українців – Бенкотич перехопив м’яч після невдалих дій захисника і з дальньої дистанції перекинув голкіпера Ростислава Баглая, який вийшов далеко з воріт.

Наприкінці першого тайму сталася прикра подія – грубий фол хорватського хавбека Крешимира Радоша проти Іллі Кут’ї змусив українського півзахисника залишити поле. Через травму футболіста місцевого Хайдука було швидкою доставлено до лікарні, а хорвати залишилися в меншості.

Попри чисельну перевагу, команда України не змогла знайти шляхів до воріт суперника після перерви. Хорвати грамотно закрилися в обороні, діючи компактно й дисципліновано. Більш того, саме вони забили вдруге – Кусанович заробив пенальті після фолу в штрафному, а згодом сам реалізував 11-метровий удар, встановивши остаточний рахунок 2:0.

Наступний матч на турнірі підопічні українського тренерського штабу проведуть 11 жовтня проти однолітків із Вельсу, де спробують виправити стартову невдачу.

Міжнародний турнір у Хорватії

Хорватія U-18 – Україна U-18 2:0

Голи: Бенкотич, 30, Кусанович, 87 (пенальті)

Україна U-18: Баглай, Мельник (Мурадян, 46), Костюк (Шерстюк, 62), Калюжний (Бугай, 62), Зудін (Меньшиков, 62), Люсін (к), Кут'я (Середа, 45), Милокост (Ясінський, 62), Андрейко (Дериконь, 52), Мартинюк (Зубрій, 46), Джурабаєв (Федоренко, 62).

Попередження: Горват, 69 – Милокост, 5, Люсін, 41

Вилучення: Радош, 42

