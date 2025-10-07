Сергій Стаднюк

Вирішальними для майбутнього головного тренера Динамо Олександра Шовковського стануть матчі проти Шахтаря в 1/8 фіналу Кубка України та в 11-му турі УПЛ, що відбудуться в межах п’яти днів. Про це повідомив ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський.

Я не вірю в відставку Шовковського станом на зараз. Тим паче, що Віталій Пономарьов зробив все, щоби можна було говорити, що Шовковський наздоганяє Шахтар. Там залишилося одне очко. Я думаю, що вирішальний момент – це два матчі проти Шахтаря в чемпіонаті і на Кубок. І, звісно, керівництву Динамо завжди потрібна довга зимова пауза, щоб стадія прийняття перейшла в стадію реального активного пошуку. Михайло Співаковський

Нагадаємо, київське Динамо здобуло лише одну перемогу в останніх шести матчах до міжнародної паузи. «Біло-сині» програли Кристал Пелас у Лізі конференцій (0:2). У Кубку України команда Олександра Шовковського на останніх хвилинах пройшла Олександрію (2:1). А в чемпіонаті динамівці зіграли внічию з Оболонню (2:2), Олександрією (2:2), Карпатами (3:3) та Металістом 1925 (1:1).