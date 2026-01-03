Член зали слави назвав бійців, які можуть протестувати Ітауму
Макгіган підібрав 3 кандидатури
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Баррі Макгіган у колонці The Mirror написав, у боях з ким хоче побачити Мозеса Ітауму (13-0, 11 KO):
Я б зіграв проти Ітауми з кимось на кшталт Мартіна Баколе чи Чжана Чжилеї, або навіть з Агітом Кабаєлом. Це був би блискучий поєдинок, два непереможні проспекти оди проти одного. У випадку Ітауми, він би навчився, що таке чемпіонський бокс.
Нагадаємо, що 24 січня Ітаума проведе двобій з Джермейном Франкліном.
Поділитись