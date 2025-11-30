Олег Гончар

Британський надважковаговик і товариш чемпіона WBO Фабіо Вордлі Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) переконаний, що бій між об’єднаним чемпіоном Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО) не викликає інтересу у звичайних фанатів. Про це він заявив у коментарі Clubhouse Boxing.

За його словами, лише справжні поціновувачі боксу хотіли б побачити такий поєдинок, але саме вони не платять за перегляди і не купують квитки.

Ділліан вважає, що широка аудиторія не заплатить за PPV.

Вайт заявив, що значно привабливішим був би бій Усик — Вордлі, бо Фабіо вже має впізнаваність, драматичні камбеки та яскраву історію з чемпіонським титулом.

Щодо ідеї «передачі естафети» від Усика до Ітауми Вайт відповів негативно.

«Усик — харизматична зірка, а Ітаума, попри талант, поки не має яскравої особистості. Щоб стати зіркою, треба трохи більше, ніж просто добре битися». Ділліан Вайт

Ітаума у серпні нокаутував Вайта в першому раунді.