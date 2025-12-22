Спаринг партнер Усика зробив ризикований прогноз на бій Ф’юрі – Ітаума
Аллен ставить на Мозеса
Фото: Getty Images
Спаринг партнер Олександра Усика (24-0, 15 KO) британський хевівейтер Девід Аллен (24-8-2, 19 KO) поділився думками з Clubhouse Boxing про потенційний поєдинок Тайсона Ф’юрі (34-2-12, 24 KO) та Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO):
Прямо зараз? Мені доведеться обрати… Ітаума не перевірений, але я довірюся хайпу, тож я буду на боці Ітауми.
Нагадаємо, що Ф’юрі може провести поєдинок з Ентоні Джошуа.