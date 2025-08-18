Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі висловився про потенційний поєдинок Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) та Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова американця наводить vringe.com:

Ітаума, хлопче, чудова робота! Ти чудово попрацював, виглядав вражаюче. Реальний 20-річний феномен. Без питань. Офігенний перформанс. Але! Цей юний перець поки що не готовий до Усика. Він поки що взагалі нічого не зробив такого, щоб змусити мене інакше думати. Чувак жодного разу не проводив у рингу більше 6 раундів. Ніхто не знає, що станеться, коли йому доведеться затриматися більше 6 раундів.

Усик саме все так і зробить. Він затягне пацана у глибокі води. А потім утопить.