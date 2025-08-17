Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Антоніо Тарвер поділився скептичною думкою про можливий поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і британським 20-річним проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО), передає Seconds Out.

Тарвер вважає, що Ітаума ще не готовий кинути виклик Усику, а тим більше топ-5 надважкої ваги.

«Ітаума не готовий до Усика. Ні. Я не думаю, що він готовий до будь-кого з топ-5. Бро, треба реально дивитися на світ». Антоніо Тарвер

Експерт звернув увагу на те, що Ітаума ще не пропускав серйозних ударів, що є ключовим фактором у надважкій вазі. Цей фактор покаже, як далеко готовий зайти боксер, чи він зможе знову піднятися на ноги.

Тарвер порадив організувати бій Ітауми з іншим непереможеним молодим бійцем, щоб оцінити його можливості, а не поспішати з топовими суперниками.

Легендарний боксер вважає, що Ділліан Вайт не входить до еліти суперважкої ваги.

Нагадаємо, раніше інвестор Туркі Аль аш-Шейх виявив бажання організувати бій Ітауми з Усиком.