Тарвер упевнений, що Ітаума не готовий ні до Усика, ні до боксерів із ТОП-5
Ексчемпіон світу радить британському проспекту перевірити сили проти молодих суперників перед зустріччю з елітою
близько 1 години тому
Колишній чемпіон світу Антоніо Тарвер поділився скептичною думкою про можливий поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і британським 20-річним проспектом Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО), передає Seconds Out.
Тарвер вважає, що Ітаума ще не готовий кинути виклик Усику, а тим більше топ-5 надважкої ваги.
«Ітаума не готовий до Усика. Ні. Я не думаю, що він готовий до будь-кого з топ-5. Бро, треба реально дивитися на світ».
Експерт звернув увагу на те, що Ітаума ще не пропускав серйозних ударів, що є ключовим фактором у надважкій вазі. Цей фактор покаже, як далеко готовий зайти боксер, чи він зможе знову піднятися на ноги.
Тарвер порадив організувати бій Ітауми з іншим непереможеним молодим бійцем, щоб оцінити його можливості, а не поспішати з топовими суперниками.
Легендарний боксер вважає, що Ділліан Вайт не входить до еліти суперважкої ваги.
Нагадаємо, раніше інвестор Туркі Аль аш-Шейх виявив бажання організувати бій Ітауми з Усиком.