Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) оцінив шанси Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) у поєдинку з топовими суперниками. «Циганського короля» цитує vringe.com:

Мене продовжують запитувати про поєдинок юного Ітауми з Усиком та іншими іменитими кабанами. Я вважаю, що Мозес – це вам не якийсь чувак, який нічого не нишпорить у боксі. Він виграв усе, що міг виграти. Бокс – це спорт для молодих. Саме це я сказав Володимиру Кличку, коли йому було 37 років: «Чуваку, час нікого не щадить». Ітаума знищив би тут усіх стареньких: і Усика, і Джошуа, і Міллера. Будь-якого старого, починаючи від Чжилеї та Ортіса. Усі ці вчорашні імена вже повністю зжили себе.

Навіть нинішній чемпіон, який відібрав у мене пояси… Мозес знищив би навіть його. Тому що це бій молодого бійця із старим бійцем. А старий апріорі не може тягатися з молодим…