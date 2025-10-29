Паркер: «Усик, мабуть, радий, що я програв Вордлі»
Новозеландець вважає, що українець не надто прагнув бою з ним
близько 3 годин тому
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) вважає, що абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (24-0, 15 KO), ймовірно, радий його поразці британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO).
33-річний новозеландець припустив, що Усик міг бути не надто зацікавлений у поєдинку з ним. Слова наводить The Ariel Helwani Show.
Думаю, так — він, напевно, радий. Не тому, що боїться або уникає бою. Просто я з Нової Зеландії, з Самоа — це дуже далеко, і, можливо, для нього вигідніше зустрітися з кимось більш популярним у Європі чи США. Такий бій був би прибутковішим.
