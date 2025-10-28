«Я йду за своєю мрією». Вордлі – про перемогу над Паркером та бій з Усиком
Фабіо не звертаю увагу на думку критиків
Тимчасовий чемпіон WBO Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 KO) висловився про потенційний поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO) після перемоги над Джозефом Паркером (36-3, 24 KO). Британця цитує fightnews.info:
Я впевнений, чи з'являться десятки статей про те, що я був у секундах від поразки, або про те, що я переміг Паркера, але не зможу перемогти Усика, і так далі. Але, слухайте, я тут не для того, щоб догодити всім. Я йду за своєю мрією, своїм шляхом. Поки я повертаюся додому, і моя сім'я щаслива, любить мене, пишається мною, а моя команда задоволена тим, що ми зробили – решта мене не хвилює. З усією повагою – мені все одно, що хтось там говорить.
Промоутер Вордлі вже назвав терміни проведення поєдинку Фабіо з Усиком.