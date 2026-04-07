Український боксер напівсереднього дивізіону Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) для Dream Bigger Podcast розповів, кого вважає найкращими українськими боксерами сучасності.

«Об’єктивно, Усик. Дерев’янченко – у нього багато топових поєдинків, це дуже крутий боксер. Богачук на слуху.

Нехай буде Заморило – він нещодавно, кілька днів тому, став чемпіоном світу серед молоді WBO. Непоганий дебют був у Айдера Абдураімова. Ось п’ятірка».