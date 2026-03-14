IBF призначила промоутерські торги на елімінатор Чухаджян – Донован
Переможець стане претендентом номер один на титул
близько 3 годин тому
Карен Чухаджян / Фото - BoxingScene
Міжнародна боксерська федерація (IBF) призначила промоутерські торги щодо елімінатора між українцем Кареном Чухаджяном (26-3, 14 КО) та ірландцем Педді Донованом (14-2, 11 КО). Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.
Торги заплановано на 24 березня. Переможець стане претендентом номер один на титул IBF у напівсередньому дивізіоні.
Діючим чемпіоном IBF Льюїс Крокер (22-0, 11 КО), якому Донован програв два минулі поєдинки.
Востаннє Чухаджян боксував 11 жовтня 2025 року у Ризі. Карен нокаутував аргентинця Жоеля Мафауда.
