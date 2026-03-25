Поєдинок між Кареном Чухаджяном (26-3, 14 КО) та ірландцем Педді Донованом (14-2, 11 КО) може відбутися 15 травня у Німеччині. Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель.

«Компанія EMX Sports, яка співпрацює з Кареном Чухаджяном, виграла промоутерські торги за право організувати його поєдинок проти Педді Донована.

Ставка EMX склала 311 тисяч доларів і перевищила єдину іншу пропозицію у розмірі 200 тисяч від компанії Matchroom, яка представляє Донована.

Останньому дістанеться 60% (186 600 доларів до вирахування частки Matchroom), а Чухаджяну – 40%, тобто 124 400 доларів. Бій може відбутися 15 травня в Німеччині.

Переможець стане обов’язковим претендентом на титул IBF Льюїса Крокера у напівсередній вазі. Сам чемпіон навесні має зустрітися з нинішнім обов’язковим претендентом Ліамом Паро».