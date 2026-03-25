Стало відомо, де і коли може відбутися елімінатор IBF за участю Чухаджяна
Переможець стане обов’язковим претендентом на титул Крокера
близько 1 години тому
Поєдинок між Кареном Чухаджяном (26-3, 14 КО) та ірландцем Педді Донованом (14-2, 11 КО) може відбутися 15 травня у Німеччині. Про це повідомляє журналіст Ден Рафаель.
«Компанія EMX Sports, яка співпрацює з Кареном Чухаджяном, виграла промоутерські торги за право організувати його поєдинок проти Педді Донована.
Ставка EMX склала 311 тисяч доларів і перевищила єдину іншу пропозицію у розмірі 200 тисяч від компанії Matchroom, яка представляє Донована.
Останньому дістанеться 60% (186 600 доларів до вирахування частки Matchroom), а Чухаджяну – 40%, тобто 124 400 доларів. Бій може відбутися 15 травня в Німеччині.
Переможець стане обов’язковим претендентом на титул IBF Льюїса Крокера у напівсередній вазі. Сам чемпіон навесні має зустрітися з нинішнім обов’язковим претендентом Ліамом Паро».
Нагадаємо, востаннє Карен виходив у ринг в жовтні минулого року, коли переміг нокаутом аргентинця Хоеля Маркоса Мафауада.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04
Поділитись