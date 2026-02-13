Олег Шумейко

Глава Queensberry Promotions Френк Воррен заявив, що обов’язковий претендент на титул WBC Агіт Кабаєл (27-0, 19 KO) не чекатиме на Олександра Усика (24-0, 15 KO) та навесні повернеться на ринг. Функціонера цитує vringe.com:

Нам вистачило сміливості зробити це прийняти бій, скористатися моментом. Ця історія стара як світ. У Німеччині завжди любили бокс. І зараз у них з'явився новий герой. Квитки на арену розкупили за день. Наступний бій Кабаєл проведе у травні. І цього разу ми шукаємо ще більшу арену. Френк Воррен

Нагадаємо, що Усик повинен провести захист титулу WBC від зазіхань Кабаєла через один поєдинок.