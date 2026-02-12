Брієдіс: «Я думав, що Ф’юрі дасть дуже велику перевірку Усику»
Майріс вважає, що у реванш українець вже не так тисне на суперника
8 хвилин тому
Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс висловився про поєдинки Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 42 KO). Латиша цитує vringe.com:
Не говоритимемо про той бій, де Ф'юрі з королем боксу Усиком боксував. Хоча я думав, що ось Ф'юрі дасть дуже велику перевірку Олександру Усику, а Олександр Усик дав велику перевірку Тайсону Ф’юрі. Олександр дав велику перевірку Тайсону Ф'юрі двічі. Усик завжди готується на 300% до своїх супротивників. У першому бою він просто знищує. На другий бій він трохи знижує. Можна вже трохи зменшити газу – і бій тоді такий рівніший виходить, але звичайно ж, як досвідчений боєць, він тримає парочку попереду, пару ударів.
Усик анонсував гучні новини про наступний поєдинок.