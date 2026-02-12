WBC зобов’язала Усика провести бій із Кабаєлом
близько 1 години тому
Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов’язала чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести обов’язковий захист титулу проти німецького боксера Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).
Українцю дозволили провести ще один добровільний поєдинок, після чого він має вийти на ринг проти Кабаєла. У разі відмови від обов’язкового захисту Усик може втратити пояс WBC.
Свій останній бій українець провів у липні 2025 року, коли нокаутував британця Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді.