Володимир Кириченко

Президент WBC Маурісіо Сулейман для The Ring поділився думками про можливий поєдинок володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика (24-0, 15 КО) і тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла (27-0, 19 КО).

Агіт Кабаєл бився в січні. Олександр Усик зараз не має запланованого бою. Чому не вказати Усику захистити свій титул проти Кабаєла?

«Усик запросив добровільний захист титулу – його схвалили. А Кабаєл провів захист титулу і тепер може провести ще один бій, якщо хоче, або просто чекати, поки битиметься Олександр, а потім провести обов’язковий захист із Олександром Усиком».

Я не розумію, чому Олександра Усика зараз не зобов’яжуть битися з Кабаєлом за повноцінний титул?

«Кабаєл був недоступний, оскільки в нього був запланований бій у січні. Тому Усик попросив дозволу на добровільний захист титулу, що є звичною практикою. Йому надали таку можливість, і наступним він має провести бій із тимчасовим чемпіоном. Це офіційне рішення».

Нагадаємо, Олександр планував провести бій добровільний захист проти Деонтея Вайлдера, однак американець проведе бій з Дереком Чісорою 4 квітня в Лондоні на The O2 Arena.

Зазначимо, що Кабаєл веде переговори про захист свого пояса в квітні або травні.