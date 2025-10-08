Денис Сєдашов

Китайський надважковаговик Чжан Чжилей (27-3-1, 22 KO) кинув виклик британцю Дереку Чісорі (36-13, 23 KO), опублікувавши відповідне відео у соцмережах.

У ролику боксер нагадав, що саме Чісора колись пропонував зустріч у ринзі, а тепер сам готовий прийняти виклик.

Я хочу битись з тобою. Хочу тебе вдарити. Можливо, ти теж хочеш мене вдарити. Чжан Чжилей

Для китайця це може стати шансом повернутися після невдачі проти Агiта Кабаєла, коли він зазнав першої дострокової поразки у кар’єрі. Чісора ж планує провести наступний бій у грудні 2025 року.

