Колишній чемпіон світу британець Тоні Белью для Froch on Fighting назвав суперника, який міг би створити йому проблеми для лідера хевівейту українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Я б не хотів бачити, щоб час переміг Усика. Моя думка перед першим боєм з Ентоні Джошуа – єдиний раз у кар’єрі я сумнівався в ньому. Я думав, що тільки розмір може його перемогти.

Але коли я його бачив, я зрозумів – навіть розмір його не переможе. Я передбачив, що він переможе Ф’юрі двічі – і так і сталося. Він на іншому рівні.

Єдиний суперник, який міг би створити проблеми – це Мозес Ітаума, але він ще не готовий. Не можна кидати його в бій з Усиком, якщо боєць ще не провів шість раундів. Це несправедливо.

Його промоутер, Френк Воррен, завжди вибирав правильний час для боїв і доводив боксерів знизу до вершини, правильно керуючи кар’єрою. І ніхто не може це забрати.

Усик знає, як вибирати правильні бої в правильний час. Я згоден – не можна кидати новачка проти Усика. Я б хотів бачити, як Усик знімає рукавички, але він хоче ще один бій. Можливо, Ф’юрі захоче спробувати ще раз, але він занадто довго був поза рингом.

Сподіваюся, що всі завершать кар’єру на гарній ноті і будуть щасливі. Всі зробили неймовірні речі, заробили великі гроші і зробили свої сім’ї гордими».