Павло Василенко

Збірна України в Польщі провела перше повноцінне тренування в межах підготовки до найближчих поєдинків відбору ЧС-2026 – проти Ісландії (10 жовтня, Рейк’явік) та Азербайджану (13 жовтня, Краків).

Уже сьогодні ближче до вечора команда вирушить до Рейк’явіка, повідомляє пресслужба УАФ. 9 жовтня там відбудуться традиційні передматчеві пресконференція Сергія Реброва та одного з його футболістів (початок – о 20:30 за київським часом) і тренування (21:00 за київським часом) на стадіоні «Лейгардальсведлюр». Повернення до Польщі заплановано на 11 жовтня.

12 жовтня в Кракові відбудуться вже традиційні заходи перед матчем Україна – Азербайджан. О 17:30 за місцевим часом розпочнеться пресконференція Сергія Реброва та одного з його гравців, а о 18:00 – тренування збірної України.

Спілкування з представниками ЗМІ азербайджанської сторони й тренування наших суперників розпочнуться о 19:30 та 20:00 за місцевим часом відповідно.