Едді Гірн, промоутер колишнього чемпіона світу у надважкому дивізіоні британця Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO), в інтерв'ю talkSPORT поділився інформацією стосовно подальших кар'єрних кроків свого клієнта.

«Ей Джей повернеться на ринг приблизно в листопаді-грудні. Він спокійний. Ми не вирішуємо, хто буде його суперником, це вирішить він разом зі своєю командою тренерів. Але ми всі разом скажемо: «Ось чотири-п'ять хлопців, що ми думаємо? Хто нам подобається?

Звичайно, потрібно враховувати можливість бою з Тайсоном Ф'юрі, але ми не будемо чекати вічно, тому потрібно повернутися з гарною перемогою, і це буде план на кінець року.

Ми обмінялися кількома повідомленнями про його наступний бій. Він вивчає гру, дивиться всі бої у надважкій вазі. Тож ми просто запитуємо: «Що ти думаєш про цього хлопця?». Його загальна реакція: «Так, без проблем».

Я ніколи не чув, щоб він від когось відмовлявся. Можливо, саме в цьому ми кілька разів припустилися помилки. Але така вже його натура. Він бився з усіма в своїй кар'єрі і буде продовжувати це робити».