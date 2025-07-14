Колишній претендент на чемпіонський титул Сергій Дерев’янченко (16-6, 11 KO) в інтерв’ю sport-express.ua висловився про реванш Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO):

Усик буде фаворитом у цьому протистоянні, але Дюбуа та його команда налаштовані взяти реванш та залишити усі пояси в Лондоні. Зі свого боку Усик також не хоче віддавати титули. Думаю, що цей бій буде ще кращим за перший. Очікую на дуже гарну та потужну сутичку з напруженням до останньої хвилини.

Це хевівейт, у якому кожен удар може вирішити долю поєдинку.

Мені здається, Усик, як і в першому бою, обере тактику руху на ногах, що в нього гарно виходить, та застосування серійних комбінацій. Він швидший за Дюбуа, і якщо британець не буде його діставати, то почне швидше втомлюватися й не зможе донести свої акцентовані удари. Усику не варто зупинятися та стояти перед Дюбуа, бо той почне бити, й це буде позначатися на Усику. Все ж він є великим і міцним надважковаговиком.