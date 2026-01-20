Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу з боксу в надважкій вазі 41-річний німець Марко Хук (43-5-1, 28 КО) планує повернення на ринг. Про це сам боксер повідомив у коментарі виданню BILD.

Наступний бій Хук проведе 14 лютого на стадіоні Gerry Weber у місті Галле, Німеччина. Ім’я суперника поки не визначене.

14 лютого я буду боксувати на стадіоні Gerry Weber в Галле/Вестфалії. Марко Хук

Для Хука це не перше повернення після тривалої перерви: у червні 2024 року німець повернувся на ринг після майже чотирирічної паузи.

Нагадаємо, що Хук виходив у ринг проти Олександра Усика у 2017 році в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS). Усик переміг технічним нокаутом у десятому раунді.

Джерело: Не існує жодного контракту щодо потенційного бою Усик – Вайлдер.