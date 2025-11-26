Олег Гончар

Американець Джейк Пол (12-1, 7 КО), який йде 14-м у рейтингу WBA у важкій вазі, в інтерв’ю Low Kick MMA заявив, що його стиль — найгірший матч-ап для Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО).

Пол нагадав, що Джошуа програвав меншим і швидшим бійцям — Даніелю Дюбуа, Енді Руїсу та Олекандру Усику. Він пояснив, що британець скований, покладається на силу і погано справляється з рухливими суперниками. Пол вважає, що його швидкість, футворк і відчуття ритму не дадуть Джошуа шансів.

«Я буду порхати, як метелик, і жалити, як бджола». Джейк Пол

Бій відбудеться 19 грудня в Маямі і буде восьмираундовим.

Нагадаємо, Майк Тайсон попередив Джошуа про ударну силу Джейка Пола.