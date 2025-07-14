«Для нього це дуже боляче». Дерев’янченко – про завершення кар’єри Ломаченка
Сергій вважає, що Василь у профі ринзі міг досягти більшого
36 хвилин тому
Сергій Дерев’янченко (16-6, 11 KO) в інтерв’ю sport-express.ua висловився про рішення Василя Ломаченка (18-3, 12 KO) повісити рукавички на цвях:
В нього була дуже хороша любительська кар’єра, адже він виграв усе, що можливо, двічі ставши олімпійським чемпіоном. В профі в Ломаченка також була хороша кар’єра. Він здобув звання чемпіона світу у трьох вагових категоріях. Однак Ломаченко хотів стати абсолютом, чого зробити не зміг, хоча й двічі бився за це звання. Напевне, для нього це дуже боляче.
Можливо, Ломаченко не став суперзіркою. З усім тим варто розуміти, що це залежить не лише від боксера, а й від промоушену. Мені здається, що Top Rank та Боб Арум не вивели його на той рівень, на якому він міг та повинен був боксувати.
Нагадаємо, що на початку липня Дерев’янченко достроково виграв поєдинок у США.