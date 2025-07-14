Сергій Дерев’янченко (16-6, 11 KO) в інтерв’ю sport-express.ua висловився про рішення Василя Ломаченка (18-3, 12 KO) повісити рукавички на цвях:

В нього була дуже хороша любительська кар’єра, адже він виграв усе, що можливо, двічі ставши олімпійським чемпіоном. В профі в Ломаченка також була хороша кар’єра. Він здобув звання чемпіона світу у трьох вагових категоріях. Однак Ломаченко хотів стати абсолютом, чого зробити не зміг, хоча й двічі бився за це звання. Напевне, для нього це дуже боляче.

Можливо, Ломаченко не став суперзіркою. З усім тим варто розуміти, що це залежить не лише від боксера, а й від промоушену. Мені здається, що Top Rank та Боб Арум не вивели його на той рівень, на якому він міг та повинен був боксувати.