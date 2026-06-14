Сергій Разумовський

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик зустрівся з відомим представником змішаних єдиноборств, чемпіоном UFC Ілією Топурією. Короткий епізод їхнього спілкування швидко з’явився у соціальних мережах і привернув увагу вболівальників боксу та MMA.

На опублікованому відео видно, як український боксер тепло привітав Топурію. Зустріч спортсменів відбулася у невимушеній атмосфері: Усик усміхався, обмінявся кількома словами з бійцем UFC і вирішив пожартувати, звернувшись до нього іспанською мовою.

Для Топурії ця зустріч відбулася напередодні одного з найочікуваніших поєдинків року. Непереможений боєць активно готується до чергового захисту чемпіонського титулу UFC у легкій вазі. Уже вранці 15 червня він має вийти в октагон проти американця Джастіна Гейджі.

Бій Топурії та Гейджі запланований у межах турніру UFC Freedom 250. Подія має відбутися у Вашингтоні на території Білого дому та обіцяє стати однією з найгучніших у календарі змішаних єдиноборств цього року. Для Топурії це буде ще одна можливість підтвердити статус одного з найсильніших і найяскравіших бійців UFC, тоді як Гейджі спробує зупинити його переможну серію та відібрати чемпіонський пояс.