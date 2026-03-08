Мегафайт Топурія – Гейджі стане мейн-івентом шоу від UFC на території Білого дому
Став відомий увесь кард грандіозного турніру
близько 2 годин тому
Гейджі і Топурія / Фото - UFC
Оприлюднено файткард турніру UFC Freedom 250, який відбудеться 14 червня.
Файткард турніру UFC Freedom 250:
– Ілія Топурія (17-0) проти Джастіна Гейджі (27-5) за титул чемпіона у легкій вазі
– Алекс Перейра (13-3) проти Сіріла Гана (13-2) за тимчасовий титул чемпіона у важкій вазі
– Шон О’Меллі (19-3) проти Айманна Захабі (14-2)
– Майкл Чендлер (23-10) проти Маурісіо Руффі (13-2)
– Бо Нікал (8-1) проти Кайла Дакаса (17-4)
– Дієго Лопес (27-8) проти Стіва Гарсії (19-5)
Нагадаємо, шоу відбудеться на території Білого дому на честь 250-річчя прийняття декларації незалежності США.
