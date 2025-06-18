Володимир Кириченко

Катерина Усик, дружина чемпіона WBC, WBA, WBO та IBO у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (23-0, 14 КО), відреагувала на російську атаку на Київ у ніч на 17 червня.

«Я ненавиджу рашку за все, що вона робить з нашою країною. Співчуваю всім, хто постраждав та втратив своїх близьких».

У ніч проти 17 червня росія масовано атакувала Київ з різних видів озброєння. Відомо про 15 загиблих та майже 140 постраждалих.

Раніше дружина чемпіона світу подякувала ППО, медикам і рятувальникам за самовідданість.