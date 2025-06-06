Дворазовий олімпійський чемпіон – Ломаченку: «Я завжди захоплювався твоїм унікальним стилем»

Кубинець у захваті від кар'єри Василя

близько 7 годин тому

Робейсі Рамірес / Фото - Sky Sports
Робейсі Рамірес / Фото - Sky Sports
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Володимир Кириченко

Колишній кубинський чемпіон світу та володар двох золотих олімпійських медалей Робейсі Рамірес (14-3, 9 KO) прокоментував рішення володаря титулів IBF та IBO у легкому дивізіоні Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити карʼєру.

«Щасливого виходу на пенсію. Справжня легенда боксу. Я завжди захоплювався твоїм унікальним стилем, дисципліною та величчю на рингу. Дякую, що надихнув так багатьох із нас».

37-річний українець востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа.

Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення спортивної кар'єри.

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