Дворазовий олімпійський чемпіон – Ломаченку: «Я завжди захоплювався твоїм унікальним стилем»
Кубинець у захваті від кар'єри Василя
близько 7 годин тому
Робейсі Рамірес / Фото - Sky Sports
Колишній кубинський чемпіон світу та володар двох золотих олімпійських медалей Робейсі Рамірес (14-3, 9 KO) прокоментував рішення володаря титулів IBF та IBO у легкому дивізіоні Василя Ломаченка (18-3, 12 КО) завершити карʼєру.
«Щасливого виходу на пенсію. Справжня легенда боксу. Я завжди захоплювався твоїм унікальним стилем, дисципліною та величчю на рингу. Дякую, що надихнув так багатьох із нас».
37-річний українець востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа.
Нагадаємо, що 5 червня Ломаченко офіційно оголосив про завершення спортивної кар'єри.