Британський тренер Пітер Ф’юрі в інтерв’ю Boxing King Media поділився очікуваннями від поєдинку Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) з арсланбеком махмудовим (21-2, 19 KO):

Усі здоровенні мужики небезпечні, тож це небезпечний поєдинок. Це не суперник, за спину якому можна заглядати. Це бій-повернення, тож він хороший.

Як я вже казав, усі здоровяки небезпечні, це правила гри. Раніше розкривали слабкі сторони махмудова, але це все ще гарний поєдинок.