Дядько Ф’юрі – про бій Тайсона з росіянином: «Усі здоровяки небезпечні»
Пітер зазначив, що цьому супернику не можна заглядати за спину
близько 1 години тому
Фото: Boxing King Media
Британський тренер Пітер Ф’юрі в інтерв’ю Boxing King Media поділився очікуваннями від поєдинку Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) з арсланбеком махмудовим (21-2, 19 KO):
Усі здоровенні мужики небезпечні, тож це небезпечний поєдинок. Це не суперник, за спину якому можна заглядати. Це бій-повернення, тож він хороший.
Як я вже казав, усі здоровяки небезпечні, це правила гри. Раніше розкривали слабкі сторони махмудова, але це все ще гарний поєдинок.
Нагадаємо, що бій Ф’юрі – махмудов відбудеться 11 квітня.