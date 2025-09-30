Іменитий тренер Пітер Ф’юрі в інтерв’ю iFL TV висловився про поєдинок Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) та Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO):

Кроуфорд виглядав неймовірно. Складалося враження, що все, що робив Канело, Теренс знав. Ще до того, як удар полетить – він очікував та реагував, завжди мав останнє слово.

Я вважаю, що Кроуфорд переміг впевненіше, ніж на картках суддів. Канело після бою сказав, що програв кращому бійцю і все. І хто може з цим сперечатися?