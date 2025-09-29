Канело перенесе операцію після поразки від Кроуфорда
Ексчемпіон світу у другій середній вазі не повернеться в лютому
близько 10 годин тому
Сауль Альварес
Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) відклав повернення на ринг через необхідність операції на лікті. Про це повідомив інсайдер The Ring Майк Коппінджер.
«Канело потребує операції після поразки від Кроуфорда».
Альварес планував провести наступний бій у лютому 2026 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, але через травму йому знадобиться більше часу на відновлення. У 35-річного мексиканця залишилося два поєдинки за контрактом із Riyadh Season.
Нагадаємо, 14 вересня Теренс Кроуфорд переміг Альвареса одноголосним рішенням суддів, забравши звання абсолютного чемпіона.
