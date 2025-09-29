Олег Гончар

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) відклав повернення на ринг через необхідність операції на лікті. Про це повідомив інсайдер The Ring Майк Коппінджер.

«Канело потребує операції після поразки від Кроуфорда». Майк Коппінджер

Альварес планував провести наступний бій у лютому 2026 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, але через травму йому знадобиться більше часу на відновлення. У 35-річного мексиканця залишилося два поєдинки за контрактом із Riyadh Season.

Нагадаємо, 14 вересня Теренс Кроуфорд переміг Альвареса одноголосним рішенням суддів, забравши звання абсолютного чемпіона.