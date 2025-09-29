Тренер Кроуфорда відповів, скільки ще поєдинків Теренс проведе після перемоги над Канело
Макінтайр вважає, що «Баду» ще зарано завершувати кар’єру
16 хвилин тому
Фото: Getty Images
Тренер Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) Браян Макінтрайр розповів, чим підопічний має зайнятися після перемоги над Саулєм Альваресом (63-3-2, 39 KO) та оцінив майбутнє «Бада». Слова американського наставника наводить vringe.com:
Я просто хочу, щоб він провів час зі своєю сім'єю. Готуватися до бою – це завжди довгий відхід від сім'ї. Це позначається на тобі.
Як тренер, ви вважаєте він може просто піти в захід сонця після цього?
Знаєте, що? Це виглядало так легко, що я сказав би: «Чорт, у тебе ще два-три поєдинки!»
Нагадаємо, що Кроуфорд мав інцидент з поліцією.