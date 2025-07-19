Денис Сєдашов

Напередодні реваншу проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) поділився своїми духовними переживаннями та розповів, з якою молитвою вийде на бій. Слова наводить Boxing King Media.

Я скажу: «Дякую тобі за цю можливість. Будь ласка, збережи мене. Збережи мою віру. Збережи моє життя і збережи мою православну віру». Не просто віру як щось фізичне, а віру – бо той, хто вірить, той справжній герой. Не той, хто каже: «Ти поганий, бла-бла-бла, – а той, хто вірить». Олександр Усик

Українець неодноразово наголошував, що саме віра та духовна сила є основою його стійкості як у спорті, так і в житті.

Дюбуа переважив Усика перед боєм за абсолютне чемпіонство.