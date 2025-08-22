Колишній чемпіон світу Дюк Маккензі заявив, що Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO) мав конфлікт у тренувальному таборі перед другим поєдинком з Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова британця наводить vringe.com:

Я чув, що стався конфлікт. Я чув, що другий тренер Кіран Фаррелл звільнився. І коли ти чуєш, як люди кажуть, що людина звільнилася, то може вона пішла до того, як її змусили. Сумна реальність полягає в тому, що ці хлопці біля Дюбуа з першого дня, чи не так? І йому зараз позбутися його – це залишає неприємний присмак. Справді так. Але як я казав, якщо хочеш відданості, то купи собаку. Тут ми не говоримо про собаку, тут ми говоримо про людей. Не можна ставитись до людей ось так, це неправильно. Вони ж непогані люди, і я насправді вважаю, що Дон Чарльз знає свою справу. Він реально тренер старої школи, але могло статися так, що він став з усім погоджуватися, що все не було так гладко. Тепер Дюбуа його звільнив і піде в інше місце. Але це не обов'язково гарантує йому успіх. Тоні Сімс не знає Даніеля Дюбуа так, як знає Дон Чарльз. Я тут зовсім не критикую Тоні. Я не знаю, чи він підійде йому. Лише час покаже.