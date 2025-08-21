Сем Джонс, менеджер колишнього володаря титулу IBF у хевівейті Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), для Sky Sports прокоментував припинення співпраці між боксером та його тренером Доном Чарльзом після поразки у реванші від абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика (24-0, 15 КО).

«Він (Дюбуа – прим.) вирішив, що йому потрібне оновлення в команді – новий голос, новий план. Але це не применшує того, що зробив Дон Чарльз. Він виконав фантастичну роботу.

Вони провели кілька неймовірних вечорів. Бій проти Ей Джея на «Вемблі» був культовим, і Дон відіграв у цьому величезну роль. Але це життя – Даніель відчував, що йому потрібні зміни, і саме це сталося.

Даніель просто хоче вигравати бої. Він боєць до глибини душі.

Він був розчарований своїм виступом проти Усика. Він думає, що міг би виступити набагато краще. Але немає нічого ганебного в тому, щоб програти найкращому надважковаговику покоління.

Даніель програв йому пару разів. Він програв Джо Джойсу, коли був дуже молодим. У цьому немає нічого ганебного. Він – колишній чемпіон, а тепер єдина мета – стати дворазовим чемпіоном у надважкій вазі».