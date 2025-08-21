У команді Дюбуа натякнули на бій з Ітаумою
Незабаром може відбутися черговий британський мегафайт?
близько 2 годин тому
Сем Джонс, радник команди колишнього чемпіона у надважкому дивізіоні Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО), для Sky Sports поділився думками про можливий бій свого клієнта проти проспекта хевівейту Мозеса Ітауму (13-0, 11 КО).
«100 відсотків. Цей бій відбудеться. Даніелю 27. Мозес у 20 виглядає феноменальним талантом. Ці хлопці стануть майбутнім.
У Фабіо Вордлі зараз серйозний злет. Ми входимо в нову еру. Молодий Лео Атанг нещодавно був у студії Sky Sports – скоро й він буде в міксі.
Саме ці надважковаговики формуватимуть майбутнє британського боксу».
Нагадаємо, напередодні Ітаума нокаутував Ділліана Вайта у 1-му раунді.
Раніше промоутер Ітауми здивував заявою про бій з Олександром Усиком.