Колишній чемпіон світу Даніель Дюбуа (22-3, 21 KO) пояснив зміну тренерського штабу після поразки в реванші від Олександра Усика (24-0, 15 KO). Слова британця наводить fightnews.info:

Я хочу скористатися моментом і подякувати Дону Чарльзу та його команді за весь цей час, зусиллям і важкій роботі, яку вони проробили зі мною за останні 18 місяців. Я справді вдячний за все.

Але, незважаючи на це, я відчуваю, що настав час для нового старту наступного етапу моєї кар'єри, тому що я прагну стати дворазовим чемпіоном світу в надважкій вазі.