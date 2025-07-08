Олег Шумейко

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) в інтерв’ю DAZN відповів, чи є в Олександра Усика (23-0, 14 KO) вразливість до ударів по тулубу:

Я гадаю, вона може бути. Він падав кілька разів від ударів по корпусу. Цього разу я повинен кидати в нього важкі плюхи і приземлювати їх всюди. Даніель Дюбуа

Усик назвав секрет, який відрізняє його від більшості боксерів.